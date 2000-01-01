28.04 15:50 MIGnews.com

РФ: Америка пытается разделить Сирию на части

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Соединенные Штаты Америки пытаются разделить Сирию на части. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со своими коллегами из Ирана и Турции.Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, а также трёхстороннее сотрудничество.В субботу, 28 апреля, Лавров заявил, что последние авиаудары США, Британии и Франции по Сирии нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования сирийского конфликта. Он отметил, что заявления Белого дома о поддержке территориальной целостности Сирии – "просто слова".При этом глава российского МИД подчеркнул, что в планах США стоит "разделение Сирии на части".