РФ: Америка пытается разделить Сирию на части

Соединенные Штаты Америки пытаются разделить Сирию на части. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со своими коллегами из Ирана и Турции.
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом, а также трёхстороннее сотрудничество.
В субботу, 28 апреля, Лавров заявил, что последние авиаудары США, Британии и Франции по Сирии нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования сирийского конфликта. Он отметил, что заявления Белого дома о поддержке территориальной целостности Сирии – "просто слова".
При этом глава российского МИД подчеркнул, что в планах США стоит "разделение Сирии на части".