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Меркель: Сделка с Ираном не приостановит ядерную программу | Фото:28.04 14:41   MIGnews.com

Меркель: Сделка с Ираном не приостановит ядерную программу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в пятницу, что существующего международного соглашения по Ирану недостаточно для пресечения ядерных амбиций Исламской республики.

Об этом в субботу. 28 апреля сообщает The Times of Israel.

Глава немецкого правительства подчеркнула, что так называемый совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Тегераном и шестью мировыми державами, включая Германию и Соединенные Штаты, является "первым шагом, который способствовал замедлению их деятельности в этом конкретном отношении".

По ее словам, европейцы не могут себе позволить полагаться на то, что когда конфликты происходят у их порога, кто-то другой появится и спасет.

"Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы", - сказала Меркель.

При этом она отметила крайнюю важность трансатлантических отношений и того, чтобы ЕС и США оставались надежными партнерами и союзниками, в том числе в НАТО.

Если и есть по отдельным вопросам политические разногласия, то их надо обсуждать, призвала Меркель.
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