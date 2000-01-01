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Кац: Иран и КНДР сотрудничают по баллистической программе | Фото:28.04 13:38   MIGnews.com

Кац: Иран и КНДР сотрудничают по баллистической программе

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что у Израиля есть достаточно доказательств связи между Тегераном и Пхеньяном в разработке баллистических ракет.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

"Да, я думаю, что ведется сотрудничество, и оно касается разработки баллистических ракет. И у нас есть доказательства. У нас есть много доказательств", - отметил министр в интервью агентству Reuters.

По его словам, принятая по итогам саммита лидеров КНДР и Республики Корея совместная декларация о намерениях позволит президенту США Дональду Трампу добиться пересмотра ядерного соглашения с Ираном.

"Сейчас у него будет больше возможностей против Ирана, и, может быть, он сможет убедить Европейский Союз не быть слабым звеном в коалиции", - подчеркнул Кац.

Он добавил, что отказ КНДР от ядерной программы окажет благотворное влияние на Ближневосточный регион.

Отметим, что несмотря на сообщения о сотрудничестве между Тегераном и Пхеньяном в области разработки ракет, Иран отрицает сотрудничество с Северной Кореей.
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