28.04 13:38 MIGnews.com
Кац: Иран и КНДР сотрудничают по баллистической программе
Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что у Израиля есть достаточно доказательств связи между Тегераном и Пхеньяном в разработке баллистических ракет.
Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel
.
"Да, я думаю, что ведется сотрудничество, и оно касается разработки баллистических ракет. И у нас есть доказательства. У нас есть много доказательств", - отметил министр в интервью агентству Reuters
.
По его словам, принятая по итогам саммита
лидеров КНДР и Республики Корея совместная декларация о намерениях позволит президенту США Дональду Трампу добиться пересмотра ядерного соглашения с Ираном.
"Сейчас у него будет больше возможностей против Ирана, и, может быть, он сможет убедить Европейский Союз не быть слабым звеном в коалиции", - подчеркнул Кац.
Он добавил, что отказ КНДР от ядерной программы окажет благотворное влияние на Ближневосточный регион.
Отметим, что несмотря на сообщения о сотрудничестве между Тегераном и Пхеньяном в области разработки ракет, Иран отрицает сотрудничество с Северной Кореей.
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