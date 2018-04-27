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Турция решила занять в Сирии сторону США | Фото:28.04 12:44   MIGnews.com

Турция решила занять в Сирии сторону США

Турция решила действовать в сирийском Манбидже совместно с США.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в субботу, 28 апреля Reuters, передает Лента.ру.

По его словам, в настоящее время Анкара раздумывает над "выгодным предложением" закупить у Соединенных Штатов системы ПВО Patriot.

Ранее в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась купить системы ПРО у Франции и Италии и обсуждает возможность приобретения аналогичных систем с США.

Отметим, что предложение от стран-участниц НАТО на закупку вооружения стали поступать Турции после того, как та подписала договор о поставке российских ЗРК С-400 "Триумф".

Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных названными системами.
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