Премьер Румынии не видит причин уходить в отставку

Глава правительства отметила, что подобные действия могут привести к "ослаблению внешнего доверия".
Отметим, что главной причиной для такого решения стал меморандум, организованный правительством на прошлой неделе за спиной у президента, с целью принять решение о перемещении своего посольства в Иерусалим.
Напомним, что премьер-министр Румынии выступает за перемещение дипломатического представительства этой страны в Иерусалим.
Президент Румынии против такого шага, и заявил, что не был проинформирован об этом заранее.
По его словам, этот вопрос можно решать только после окончательного урегулирования конфликта между Израилем и ПА.
"Госпожа Дэнчилэ не подходит для работы премьер-министра Румынии и, как результат, Румынии приходится отвечать за действия правительства. По этой причине я публично требую отставки госпожи Дэнчилэ", - заявил вчера Клаус Йоханнис в лаконичном обращении.