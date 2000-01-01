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Премьер Румынии не видит причин уходить в отставку | Фото:28.04 11:51   MIGnews.com

Премьер Румынии не видит причин уходить в отставку

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ в пятницу "категорически" отвергла призывы президента страны уйти в отставку после череды внутренних скандалов, связанных с Израилем.

Об этом в субботу, 28 апреля сообщает The Times of Israel.

Глава правительства отметила, что подобные действия могут привести к "ослаблению внешнего доверия".

Отметим, что главной причиной для такого решения стал меморандум, организованный правительством на прошлой неделе за спиной у президента, с целью принять решение о перемещении своего посольства в Иерусалим.

Напомним, что премьер-министр Румынии выступает за перемещение дипломатического представительства этой страны в Иерусалим.

Президент Румынии против такого шага, и заявил, что не был проинформирован об этом заранее.

По его словам, этот вопрос можно решать только после окончательного урегулирования конфликта между Израилем и ПА.

"Госпожа Дэнчилэ не подходит для работы премьер-министра Румынии и, как результат, Румынии приходится отвечать за действия правительства. По этой причине я публично требую отставки госпожи Дэнчилэ", - заявил вчера Клаус Йоханнис в лаконичном обращении.
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