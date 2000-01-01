28.04 09:58 MIGnews.com

ЦИК Турции официально признал результаты референдума

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Комментарии

Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции признала одобренным пакет поправок в конституцию республики. Об этом заявил глава ЦИК Сади Гювен."За поправки высказались 25,1 млн. избирателей, против — 23 млн. Таким образом, «за» проголосовали 51,41%, против — 48,59%", — резюмировал Гювен.Напомним, что референдум по изменению конституции состоялся 16 апреля. Поправки из 18 пунктов расширяют президентские полномочия.Также вместо парламентской вводится президентская форма правления.Оппозиционные силы страны обращались в Центризбирком Турции с требованиями аннулировать результаты народного голосования, но ведомство отклонило это требование.