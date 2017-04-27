28.04 10:05 MIGnews.com

Праймериз в Еврейском Доме: за Беннета - 80%

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Праймериз в Еврейском Доме, прошедшие 27 апреля, завершились убедительной победой нынешнего лидера партии, министра образования Израиля нафтали Беннета.По предварительным данным, за Беннета проголосовали 80% участвовавших в праймериз.Его ближайший соперник, полковник в отставке Йонатан Барански получил 12%, а раввин Ицхак Хай Зага - 7%.Беннет, голосовавший вместе со своей супругой Гилат, пообещал функционерам партии “продолжить революцию”.