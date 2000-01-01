28.04 08:57 MIGnews.com

Глава МИД Германии не захотел говорить с Биби по телефону

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что пытался связаться с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем по телефону, после того, как отменил встречу с ним.Об этом он заявил в интервью изданию Bild.Нетаниягу добавил, что министр иностранных дел отказался разрядить сложившуюся ситуацию."Я хотел позвонить Габриэлю, чтобы озвучить свою позицию и сгладить ситуацию, но он отклонил мой звонок", — резюмировал глава правительства.При этом Биби подчеркнул, что он "не принимает дипломатов других стран, приезжающих Израиль, которые встречаются с организациями, называющими израильских солдат военными преступниками".Однако Нетаниягу также выразил надежду, что он все-таки встретится с главой МИД Германии и что двусторонние отношения останутся "чрезвычайно сильными".