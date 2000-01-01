28.04 09:18 MIGnews.com

Бундестаг Германии одобрил запрет скрывающей лицо одежды

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Нижняя палата парламента Германии – Бундестааг одобрил законопроект о запрете ношения мусульманской одежды, полностью закрывающей тело и лицо (бурки, никаба), передает агентство Reuters.В частности, документ запрещает государственным служащим, судьям и солдатам носить исламские бурку и никаб на работе.Закон также требует, чтобы женщины показывали свое лицо во время проверок личности. Документ должен быть утвержден верхней палатой, Бундесратом, до вступления в силу.Как отметил глава МВД Германии Томас де Мезьер, интеграция означает, в том числе, четкое обозначение и распространение европейских ценностей. Принятый документ вносит в это важный вклад, считает он.Если закон будет принят, Германия станет пятой европейской страной, которая запретит или частично запретит ношение паранджи и никаба. Ограничения и запреты уже действуют во Франции, Бельгии, Нидерландах и Болгарии.