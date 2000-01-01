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flickr 28.04 07:56   MIGnews.com

Асад: Израиль поддерживает террористов

Президент Сирии Башар Асад обвинил Израиль в "поддержке террористов" в Сирии. Об этом он заявил в интервью венесуэльскому государственному телевидению.

По словам Асада, Израиль участвует в сирийской гражданской войне в "различных видах".

"Во-первых, прямой агрессией, в частности с помощью военных самолетов, артиллерии и ракет, которые они используют против позиций правительственных войск. Во-вторых, Израиль поддерживает террористов двумя способами.

Первый заключается в предоставлении прямой поддержки в форме снабжения оружием. А второй, путем оказания тыловой поддержки – то есть, позволяет им проводить военные учения в контролируемых ими районах", - цитирует SANA слова Башара Асада.

"Также Израиль предоставляет террористам медицинскую помощь в своих госпиталях. Это не просто утверждения или предположения. Это факты, подтвержденные и опубликованные в интернете, к которым вы можете легко получить доступ в качестве доказательства роли Израиля в поддержке террористов в Сирии", - резюмировал Асад.
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