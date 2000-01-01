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Трамп: большая война в Корее очень, очень вероятна 28.04 07:03   MIGnews.com

Трамп: большая война в Корее очень, очень вероятна

Президент Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что шансы “большого, очень большого конфликта” с Северной Кореей велики.

Трамп подчеркнул, что предпочитает политическое разрешение конфликта, но шансы на это снижаются.

Трамп сказал: Мы любим решать вещи дипломатическим путем, но это очень трудно”.

Yа вопрос о том, считает ли он северокорейского лидера рациональной фигурой, Трамп ответил: “Ему 27 лет. Его отец умер, и он получил этот режим. Так что вы можете сказать что хотите, но это нелегко, особенно в таком возрасте. Я его не оправдываю. Я просто говорю, что это вещь, которую трудно сделать”.

В четверг, 27 апреля Белый Дом назвал Северную Корею “неотложной угрозой безопасности и главным внешнеполитическим приоритетом”.

Трамп заявил: “Есть шанс на то, что закончится тем, что мы окажемся в большом, очень большом конфликте с Северной Кореей. Абсолютно”.

Америка заявляет, что военные удары остаются одним из вариантов дальнейших действий. К берегам Кореи направлен авианосец и ядерная подлодка.

Любая прямая военная акция американцев повлечет за собой риск массивного возмездия и к огромным потерям и в Южной Корее, и в Японии.

Многонациональные переговоры по северокорейской ядерной программе зашли в тупик в 2008 году. Администрация Обамы попыталась возродить их в 12012 году, но не добилась успеха.
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