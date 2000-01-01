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Тиллерсон: Китай угрожал Северной Корее 28.04 06:44   MIGnews.com

Тиллерсон: Китай угрожал Северной Корее

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью Fox News сообщил, что Китай угрожал Северной Корее санкциями в случае, если та осуществит новое ядерное испытание.

Заявление сделано на фоне нарастающей напряженности вокруг Корейского полуострова в связи с ядерной программой КНДР.

Тиллерсон сказал о китайцах: “Они нам подтвердили, что они потребовали от режима не проводить дальнейших ядерных испытаний. На деле они нам сказали, что в случае нового испытания Китай введет свои собственные санкции”.

Ранее президент Дональда Трамп сообщил Reuters, что президент Китая Си Цзиньпин “очень хороший человек”, и что он давит на Северную Корею. Трамп сказал: 2Я верю в то, что он очень старается. Они любит Китай и любит народ Китая Я знаю, что он хотел бы что-то сделать, но возможно, он не может”.

Тиллерсон подчеркнул, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является “рациональным игроком”: “Он может быть беспощаден. Может быть он - убийца. Он может быть тем, кого мы , по нашим стандартам, могли бы назвать иррациональным. Но он не безумен”.
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