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Зидан призывает не голосовать на Марин Ле Пен | Фото: power axle/Flickr28.04 21:44   MIGnews.com

Зидан призывает не голосовать на Марин Ле Пен

Известный французский футболист, главный тренер испанского клуба "Реал" Зинедин Зидан призвал не голосовать за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции.

"Моя позиция остается неизменной с 2002 года. Я далек от всех тех идей, которые пропагандирует "Национальный фронт". Нужно максимально этого избегать. Радикализм никогда не доводил до добра", - сказал он.

В ответ на это Марин Ле Пен напомнила Зидану о его настоящем призвании.

"Он может давать советы в футболе, там он действительно хорош, но насчет политики я не уверена", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.
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