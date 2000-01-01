28.04 21:44 MIGnews.com

Зидан призывает не голосовать на Марин Ле Пен

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Известный французский футболист, главный тренер испанского клуба "Реал" Зинедин Зидан призвал не голосовать за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции."Моя позиция остается неизменной с 2002 года. Я далек от всех тех идей, которые пропагандирует "Национальный фронт". Нужно максимально этого избегать. Радикализм никогда не доводил до добра", - сказал он.В ответ на это Марин Ле Пен напомнила Зидану о его настоящем призвании."Он может давать советы в футболе, там он действительно хорош, но насчет политики я не уверена", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.