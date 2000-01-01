Юлия Малиновская отстаивает права пожилых репатриантов
Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская, которая подняла в свое время на общественную повестку дня вопрос недоплаты министерством строительства солидных сумм, полагающихся по закону пожилым людям, сделала еще один шаг по решению данной проблемы. Она созвала и провела совещание с генеральным инспектором банков, гендиректором объединения банков и представителем министерства строительства, на котором обсуждались жалобы пожилых граждан на препятствия, которые им чинят при получении пособия на выплату ипотечной ссуды ("машканты").
В ходе встречи стороны проработали создание механизма координации между ипотечными банками и Минстроем с целью устранения множества недочетов, выявленных парламентарием от НДИ, и пути решения имеющихся проблем. Юлия Малиновская воспользовалась случаем для обсуждения с собравшимися ряда других вопросов, в частности, предоставление русскоговорящим пенсионерам доступной им информации о банковской деятельности вообще и, в особенности, о возможностях получения банковских услуг со сниженными комиссионными и процентами.
Напомним, проблема недоплаты Минстроем пособия пожилым людям начала решаться только после того, как по требованию Юлии Малиновской было проведено экстренное заседание экономической комиссии Кнессета. С одной стороны, министерство строительства начало предпринимать усилия, направленные на ее исправление, с другой — после того как эта тема была широко освещена в СМИ, люди начали обращаться за получением положенных им денег.
"Программа Минстроя все еще недоработана, и потому мы совместно с релевантными инстанциями делаем все, чтобы устранить недочеты. Кроме того, я добиваюсь увеличения суммы самой помощи и облегчения критериев ее получения с тем, чтобы максимально расширить круг людей, имеющих право на получение этого пособия", - подчеркнула Юлия Малиновская.