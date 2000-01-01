29.04 06:32 MIGnews.com

Юлия Малиновская отстаивает права пожилых репатриантов

пресс-служба партии НДИ

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская, которая подняла в свое время на общественную повестку дня вопрос недоплаты министерством строительства солидных сумм, полагающихся по закону пожилым людям, сделала еще один шаг по решению данной проблемы. Она созвала и провела совещание с генеральным инспектором банков, гендиректором объединения банков и представителем министерства строительства, на котором обсуждались жалобы пожилых граждан на препятствия, которые им чинят при получении пособия на выплату ипотечной ссуды ("машканты").В ходе встречи стороны проработали создание механизма координации между ипотечными банками и Минстроем с целью устранения множества недочетов, выявленных парламентарием от НДИ, и пути решения имеющихся проблем. Юлия Малиновская воспользовалась случаем для обсуждения с собравшимися ряда других вопросов, в частности, предоставление русскоговорящим пенсионерам доступной им информации о банковской деятельности вообще и, в особенности, о возможностях получения банковских услуг со сниженными комиссионными и процентами.Напомним, проблема недоплаты Минстроем пособия пожилым людям начала решаться только после того, как по требованию Юлии Малиновской было проведено экстренное заседание экономической комиссии Кнессета. С одной стороны, министерство строительства начало предпринимать усилия, направленные на ее исправление, с другой — после того как эта тема была широко освещена в СМИ, люди начали обращаться за получением положенных им денег."Программа Минстроя все еще недоработана, и потому мы совместно с релевантными инстанциями делаем все, чтобы устранить недочеты. Кроме того, я добиваюсь увеличения суммы самой помощи и облегчения критериев ее получения с тем, чтобы максимально расширить круг людей, имеющих право на получение этого пособия", - подчеркнула Юлия Малиновская.