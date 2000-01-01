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Встречаясь с Бецелем, министр хотел разобраться что к чему | Фото: SPD Schleswig-Holstein/Flickr28.04 20:36   MIGnews.com

Встречаясь с Бецелем, министр хотел разобраться что к чему

В министерстве иностранных дел Германии считают необоснованным обвинения израильского премьер-министра Нетаниягу о бестактности встречи главы внешнеполитического ведомства Зигмара Габриэля с ультралевыми израильскими организациями "Бецелем" и "Шоврим Штика", пояснив, что эти встречи помогли министру лучше понять реалии в стране.

Пресс-секретарь МИДа ФРГ Мартин Шефер заявил, что "наше мнение на этот счет несколько отличается", отметив, что в ведомстве осознают, что "Шоврим Штика" собирает показания бывших израильских солдат, служивших в Иудее и Самарии и "у которых сложилось собственное мнение на счет того, как такой конституционной демократии, как Израиль, руководить оккупационным режимом" на Западном Берегу.

"Вот почему министр иностранных дел Германии без проблем встречается с бывшими солдатами. Чтобы лучше понять, что же на самом деле там происходит", - сказал Шефер.

Он объяснил и причины, по которым его шеф отклонил телефонный звонок от Нетаниягу.

"Предложение телефонного разговора от израильской стороны было связано с неприемлемыми для нас условиями из-за желания израильской стороны оказать влияние на людей, с которыми планировал встретиться министр иностранных дел Германии. Мы пришли к выводу, что это будет предложение о переговорах на подобных условиях будет неподходящим", - отметил пресс-секретарь германского министерства.

В канцелярии премьер-министра Нетаниягу отрицают наличие каких-либо предварительных условий для телефонного разговора с Зигмаром Габриэлем.
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