28.04 19:32 MIGnews.com

По делу о коррупции Биби допрошен американский бизнесмен

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В рамках расследования предполагаемых коррупционных преступлений премьер-министра Еврейского государства Биньямина Нетаниягу израильская полиция допросила первого предпринимателя с гражданством Соединенных Штатов.Как сообщает "Гаарец", им стал Спенсер Патрик – американский инвестор из Мичигана. Ранее по данному делу также допрашивали и голливудского кинорежиссера Арнона Милчена, который, несмотря на то, что уже много лет живет в Лос-Анджелесе, американским гражданством так и не обзавелся.Помимо того, сообщалось о планах следователей допросить миллиардера и филантропа Шелдона Адельсона. Якобы израильские полицейские уже связались со своими коллегами в США с целью получения показаний Адельсона.Как передает "Гаарец", в декабре 2016 года Патрик приобрел половину дома в Иерусалиме, где провел свое детство Биньямина Нетаниягу. Сделка, которую бизнесмен заключил с младшим братом израильского премьера оценивается в 1,2 млн. долларов. Представители Патрика заявил "Гаарецу", что Нетаниягу не имеет к сделке никакого отношения.