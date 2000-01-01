28.04 17:58 MIGnews.com

Эдельштейн сорвал конференцию на "50-летие оккупации"

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Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн ("Ликуд") не дал Объединенному арабскому списку провести в здании израильского парламента конференцию, посвященную "50-летию израильской оккупации".Как пишет Ynet, несколько дней назад канцелярия депутата Арабского списка Аиды Тума-Слиман отправила электронное письмо в отдел Кнессета по бронированию с просьбой зарезервировать для конференции зал им. Йосифа Спринзак. Ключевой деталью стало упоминание о теме конференции, которая должна была ознаменовать "50-летие оккупации 1967 года".Стоит отметить, что любой член Кнессета может зарезервировать зал для конференции, которую он принимает.Узнав о тематике мероприятия, Юлий Эдельштейн решил вмешаться и отказал депутату-арабке."Мне стало известно о вашей просьбе провести конференцию в зале Спринзака под названием "Пятьдесят лет после оккупации 1967 года". Меня огорчила эта вызывающая инициатива, которая вносит излишние разделение и напряженность между частями народа, особенно в этот чувствительный и особый период израильского календаря, характер которого должны быть вам хорошо известен. Попытка отметить "оккупацию" именно в Кнессете – это не только оскорбление широкой общественности Израиля, но и оскорбление меня лично. Вы можете провести встречу в вашем личном кабинете или кабинете вашей фракции, но не в официальном зале Кнессета", - ответил глава израильского парламента.