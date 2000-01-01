28.04 17:18 MIGnews.com

Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО. 46 депутатов из 81 проголосовали за законопроект о подтверждении Североатлантического договора и протокола к Североатлантическому договору о вступлении Греции и Турции.Оппозиция парламента в последние месяцы заседания бойкотировала. Также в голосовании участия она не принимала. Во время голосования активисты оппозиции проводили у здания парламента акцию протеста, передает ТАСС.Глава правительства Черногории Душко Маркович заявил во время выступления в парламенте, что членство Черногории в НАТО обеспечит ее долгосрочную стабильность. Оно, по его мнению, благоприятно скажется на безопасности и экономическом развитии государства.Душко Маркович уверен, что членство в НАТО поддержит суверенитет и территориальную целостность страны, а также будет способствовать безопасности государства и его граждан.Также членство в НАТО, по его мнению, станет толчком для дальнейшего развития государства и реализации реформ на пути к Евросоюзу. Более того, он заявил, что после вступления в НАТО в стране возникнет благоприятный климат для бизнеса, ускорится экономическое развитие.Маркович уверен, что, вступая в НАТО Черногория обеспечивает каждому своему гражданину новые возможности. Членство в НАТО поможет сделать свою жизнь более безопасной и качественной. И эти преимущества, по его заверениям, граждане страны почувствуют очень быстро.Глава правительства упомянул о шести жертвах бомбардировок НАТО 1999 года из поселка Мурино. И произнес их имена: Мирослав Кнежевич, Оливера Максимович, Юрия Брудар, Вукич Вулетич, Манойло Коматина, Милка Кочанович. И добавил, что тогда Черногория вопреки своей воле была втянута в трагический конфликт Сербии с силами НАТО.