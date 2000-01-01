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Половина немцев поддерживает переизбрание Меркель канцлером | Фото: flickr28.04 17:34   MIGnews.com

Половина немцев поддерживает переизбрание Меркель канцлером

Каждый второй гражданин ФРГ видит лидера Христианско-демократического союза Ангелу Меркель своим фаворитом, таким образом, согласно результатам традиционного национального соцопроса Politbarometer, она еще сильнее укрепила свои позиции перед своим главным соперником – социал-демократов Мартином Шульцом.

Согласно опубликованным 28 апреля данным, 50% участников исследования поддерживают действующего канцлера, тогда как экс-председателя Европарламента Мартина Шульца – 37%. В начале месяца показатели их поддержки были 48% и 40% соответственно.

Стоит отметить и соответствующие тенденции колебания поддержки их партий – популярность СДПГ снизилась с 32% до 29%, а альянса христианских социал-демократов ХДС/ХСС до 37%.

Далее по популярности идут "Левые" (9%), "Зеленые" (8%), евроскептики из "Альтернативы для Германии" (8%) и свободные демократы (6).
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