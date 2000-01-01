28.04 17:34 MIGnews.com

Половина немцев поддерживает переизбрание Меркель канцлером

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Каждый второй гражданин ФРГ видит лидера Христианско-демократического союза Ангелу Меркель своим фаворитом, таким образом, согласно результатам традиционного национального соцопроса Politbarometer, она еще сильнее укрепила свои позиции перед своим главным соперником – социал-демократов Мартином Шульцом.Согласно опубликованным 28 апреля данным, 50% участников исследования поддерживают действующего канцлера, тогда как экс-председателя Европарламента Мартина Шульца – 37%. В начале месяца показатели их поддержки были 48% и 40% соответственно.Стоит отметить и соответствующие тенденции колебания поддержки их партий – популярность СДПГ снизилась с 32% до 29%, а альянса христианских социал-демократов ХДС/ХСС до 37%.Далее по популярности идут "Левые" (9%), "Зеленые" (8%), евроскептики из "Альтернативы для Германии" (8%) и свободные демократы (6).