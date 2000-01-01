Нетаниягу обвинил вице-канцлера Германии в бестактности
Премьер-министр Израиля раскритиковал министра иностранных дел и вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля за его недавнюю встречу с ультралевыми израильскими организациями во время его поездки в Израиль. Решение Габриэля встретиться с представителями "Бецелем" и "Шоврим Штика" на следующий день после Дня Катастрофы, Йом а-Шоа, Биньямин Нетаниягу считает "бестактным".
Напомним, что именно по этому поводу Нетаниягу отменил встречу с главой германской дипломатии, предварительно выдвинув ультиматум – Габриэль может провести встречу или с израильским премьером, или с левыми. Позже, когда Нетаниягу хотел по телефону объяснить министру индел свою позицию, тот не ответ на звонок.
"Я нахожу чрезвычайно бестактным проводить подобную встречу в такой момент. В этот день мы оплакиваем убитых представителей нашего народа и наших павших солдат", - сказал Биньямин Нетаниягу в интервью изданию Bild.
Несмотря на возникшие разногласия, премьер выразил готовность встретиться с Зигмаром Габриэлем в будущем при условии, если он не больше не будет встречаться с организациями, которые называют солдат ЦАХАЛа военными преступниками.
"Надеюсь, что во время следующего визита в Израиль Габриэль встретится со мной, а не с радикальной маргинальной группой, которая подрывает безопасность Израиля", - заявил глава правительства.