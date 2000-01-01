Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нетаниягу обвинил вице-канцлера Германии в бестактности | Фото: Flickr28.04 16:28   MIGnews.com

Нетаниягу обвинил вице-канцлера Германии в бестактности

Премьер-министр Израиля раскритиковал министра иностранных дел и вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля за его недавнюю встречу с ультралевыми израильскими организациями во время его поездки в Израиль. Решение Габриэля встретиться с представителями "Бецелем" и "Шоврим Штика" на следующий день после Дня Катастрофы, Йом а-Шоа, Биньямин Нетаниягу считает "бестактным".

Напомним, что именно по этому поводу Нетаниягу отменил встречу с главой германской дипломатии, предварительно выдвинув ультиматум – Габриэль может провести встречу или с израильским премьером, или с левыми. Позже, когда Нетаниягу хотел по телефону объяснить министру индел свою позицию, тот не ответ на звонок.

"Я нахожу чрезвычайно бестактным проводить подобную встречу в такой момент. В этот день мы оплакиваем убитых представителей нашего народа и наших павших солдат", - сказал Биньямин Нетаниягу в интервью изданию Bild.

Несмотря на возникшие разногласия, премьер выразил готовность встретиться с Зигмаром Габриэлем в будущем при условии, если он не больше не будет встречаться с организациями, которые называют солдат ЦАХАЛа военными преступниками.

"Надеюсь, что во время следующего визита в Израиль Габриэль встретится со мной, а не с радикальной маргинальной группой, которая подрывает безопасность Израиля", - заявил глава правительства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:52
Ливанец пересек границу и добрался до Кирьят-Шмоны
16:08
Турция договорилась с Россией о поставках С-400
15:57
"Арабы живут в Иерусалиме лучше, чем где-либо в регионе"
15:14
Ученые доказали, что диетические продукты вызывают ожирение
14:51
Эрдоган: Турция подверглась минометному удару из Сирии
14:19
“Реформа” раввината - попытка сохранить монополию
13:54
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти
13:48
Эффект Азарии: солдат закидали гранатами, реакции нет  
12:53
ЦАХАЛ задержал двоих арабов
11:38
Македония: протестующие устроили беспорядки в парламенте  
10:51
Кац предложил США план вытеснения Ирана из Сирии
10:29
Иерусалим: израильтянин напал на арабов в супермаркете
10:19
Озеро Шимона Переса в Димоне
10:05
Праймериз в Еврейском Доме: за Беннета - 80%
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus