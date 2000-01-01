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flickr 28.04 14:51   MIGnews.com

Эрдоган: Турция подверглась минометному удару из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение последних двух дней в южном приграничном регионе Турции с Сирией был нанесен серьезный минометный обстрел.

Турецкий лидер также сообщил, что войска предпринимали соответствующие ответные меры.

Об этом он заявил в ходе конференции в Стамбуле. Эрдоган отметил, что поддержка США боевиков курдских ополченцев внутри Сирии наносит ущерб солидарности между Вашингтоном и Анкарой.

При этом он подчеркнул, что эти отношения могут превратиться в страницу при президенте Трампе.

"Мы категорически против создания такого государства и не позволим создать террористический коридор в Сирии. Я жду, что союзники проявят солидарность с нами по этому вопросу", — добавил турецкий лидер.
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