28.04 14:51 MIGnews.com

Эрдоган: Турция подверглась минометному удару из Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение последних двух дней в южном приграничном регионе Турции с Сирией был нанесен серьезный минометный обстрел.Турецкий лидер также сообщил, что войска предпринимали соответствующие ответные меры.Об этом он заявил в ходе конференции в Стамбуле. Эрдоган отметил, что поддержка США боевиков курдских ополченцев внутри Сирии наносит ущерб солидарности между Вашингтоном и Анкарой.При этом он подчеркнул, что эти отношения могут превратиться в страницу при президенте Трампе."Мы категорически против создания такого государства и не позволим создать террористический коридор в Сирии. Я жду, что союзники проявят солидарность с нами по этому вопросу", — добавил турецкий лидер.