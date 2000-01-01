28.04 14:19 MIGnews.com

“Реформа” раввината - попытка сохранить монополию

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Депутат Кнессета Рахель Азария (“Кулану”) крайне жестко прокомментировала опубликованную в пятницу, 28 апреля, реформу главного раввината.“Наконец-то начали исполнять то, что мы требуем уже много лет, да и то лишь после вердикта БАГАЦа, обязавшего раввинат реформировать систему кашрута”, - заявила Рахель Азария.“В их программе множество недочетов, и это никакая не реформа, ведь полномочия раввината остаются неизменными, он продолжает действовать, как монополия. - продолжила депутат Азария, одним из ключевых направлений деятельности которой является религия и государство. - Государственный контролер неоднократно указывал на нарушения со стороны религиозных советов, а теперь раввинат требует десятки новых ставок в каждый религиозный совет без каких-либо улучшений с их стороны”.“Другими словами, эта инициатива будет стоить очень дорого и никак не изменит ситуацию на местах, - заключила депутат. - Единственным решением проблемы кашрута станет открытие этого рынка для свободной конкуренции. В то время как раввинат публикует реформу, десятки религиозных судов действуют сами по себе. Их деятельность необходимо упорядочить, создав справедливый и конкурентный рынок. Лишь конкуренция приведет к прозрачности их деятельности и уничтожит монополию кашрута, бременем висящую на Израиле”.