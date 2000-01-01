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Кац предложил США план вытеснения Ирана из Сирии 28.04 10:51   MIGnews.com

Кац предложил США план вытеснения Ирана из Сирии

Подошел к концу визит министра Исраэля Каца в США. Подводя итоги встреч в администрации США и с членами Конгресса, на которых обсуждались пути формирования американской позиции по созданию заслона Ирану и продвижения региональных мирных инициатив, Кац сообщил, что особое внимание было уделено теме диалога с Россией по вопросам взаимодействия на Ближнем Востоке. "Это в интересах всего региона", - подчеркнул министр.

"Ситуация, сложившаяся в нашем регионе, неоднозначна. С одной стороны, существуют серьезные угрозы и опасности, а с другой стороны - большие возможности для сотрудничества", - сказал министр Кац.

Министр Исраэль Кац предложил американской администрации разработать документ о принципах действий, направленный на вытеснение сил Ирана из Сирии. По мнению министра, программа должна включать в себя 5 пунктов.

1. Признание США суверенитета Израиля на Голанских высотах

2. Принципиальное неприятие постоянного иранского присутствия в Сирии

3. Введение санкций против Ирана, с тем, чтобы режим Тегерана прекратил военную и финансовую помощь Хизбалле и другим террористическим организациям в регионе
4. Ужесточение санкций против Хизбаллы

5. Совместные американо-израильские усилия по пресечению попыток экспансии Ирана в Ирак и Сирию до границы Ливана.

"США ведут новую политику в отношении Ближнего Востока, в которой Ирану отведена отрицательная роль. Эта позиция очень четко прослеживается как в заявлениях, так и в действиях американской администрации. Политика США в отношении Ирана создает серьезную возможность внести реальные изменения в ситуацию в сфере региональной безопасности", - добавил министр.

Исраэль Кац выразил надежду, что в процессе диалога между США и Россией будет выработан механизм, который позволит вытеснить Иран из Сирии.

Кац встретился с Джейсоном Гринблаттом, спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке для обсуждения Ближневосточной транспортной инициативы министра. Кроме того, состоялись консультации Каца с членом Комитета по разведке Конгресса США Адамом Шиффом, а также с Ричардом Бёрром, главой Комитета Сената по разведке. Ранее Кац провел беседу с Никки Хейли, постпредом США в ООН. В ряде встреч принял участие посол Израиля в США Рон Дермер.

Израильский министр выразил уверенность в том, что администрация США поддержит его инициативу. "Нам бы очень хотелось, чтобы это произошло, - сказал Исраэль Кац. Программа во многом соответствует интересам США, так как реализация этих планов будет способствовать улучшению экономической ситуации в регионе".

Кац также подчеркнул, что предложенная им транспортная инициатива, в рамках которой Израиль станет сухопутным мостом между Средиземным морем, Иорданией и странами Востока, не противоречит существующим договоренностям, и призвана способствовать развитию политического процесса на Ближнем Востоке.
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