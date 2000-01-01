Дело Скрипаля: 160 стран ждут от Мэй доказательств вины РФ
Примерно 160 стран "не из западного блока" уверены, что официальный Лондон обязан предоставить доказательства причастности российской стороны к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.
"Мы обратили внимание на заявление британского премьера. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Если бы г-жа Мэй заявила, что она уверена, что РФ несет ответственность за инцидент, она должна была бы представить все доказательства российской стороне, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное", - заявил представитель дипмиссии РФ, пишет Военное обозрение.
Ранее в СМИ была обнародована презентация, которая, была продемонстрирована британским послом в Москве, а затем "роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов".
Ни в одном из 6-ти слайдов не было представлено доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери.
Представитель российского МИД Ф Мария Захарова назвала презентацию премьера Терезы Мэй "провалом, и "крупнейшей манипуляцией общественным мнением".
Как известно, Британия выслала 23 российских дипломата, Россия зеркально ответила. За последние два дня более 25 стран объявили, что из солидарности с Лондоном также вышлют дипломатов РФ.