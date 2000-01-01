28.03 08:57 MIGnews.com

Посол Швеции в Израиле: BDS - не антисемитизм

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В Израиле сложилась тенденция к демонизированию Швеции и, в частности, ее министра иностранных дел Маргот Вальстрем, считает глава дипмиссии этой скандинавской страны в Еврейском государства Магнус Хельгрен. Кроме того, посол заявил, что не считает движение Boycott, Divestment and Sanction антисемитским.Напомним, что шведско-израильские отношения натянулись после 2014 года, когда официальный Стокгольм признал независимость "Государства Палестины". С тех пор израильское правительство и глава шведской дипломатии обменялись серией колкостей. Из уст Вальстрем в адрес Израиля звучали обвинения в "чрезвычайной агрессивности", "раздражении своих союзников", а в самый разгар "интифады ножей" в 2015 году заявила о "внесудебных казнях" террористов."С момента нашего признания Палестины в 2014 году у меня сложилось впечатление, что все, что говорит моя начальница, интерпретируется крайне негативно и несколько искаженно. Я не утверждаю, что это совершенно неверно, но я говорю о сознательной попытке демонизировать Швецию с целью препятствования принятию другими государствами аналогичной позиции", - заявил Хельгрен в интервью каналу i24news.Подчеркнув, что Швеция отвергает движения BDS, поскольку "не верит в торговые или политические бойкоты как средство достижения политических целей", дипломат отметил, что он лично не считает эту кампанию антисемитской, и поддерживает маркировку товаров из поселений, аргументировав это тем, что "потребитель должен знать".Магнус Хельгрен осудил "вновь поднимающий свое отвратительное обличье" антисемитизм и заверил в том, что его правительство очень усердно борется с этим явлением, но для того, чтобы победить его окончательно, потребуется время.