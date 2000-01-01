Турция и Европа сегодня не готовы пожать руку друг другу

В списке угроз и вызовов современной Европы – РФ занимает первое место, затем ИГ, далее войны на Ближнем Востоке, и связанные с ними проблемы радикального ислама и беженцев, потом Иран.
Беспокойство Анкары вызывает действующая на юго-востоке страны Рабочая партия Курдистана с ее сепаратистскими устремлениями, на втором месте - движение исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, который эмигрировал в США и живет сейчас в Пенсильвании, пишут Детали.
РПК и движение Гюлена объединяет одно – они внутренняя проблема Турции и вовсе не угрожают ЕС и США.
Единственный общий враг Турции и Запада – ИГ, но Анкара не обращала внимания на действия исламистов в Сирии и позволяла использовать турецкую территорию для переправки боевиков, оружия и горючего в охваченную гражданской войной соседнюю страну. Турция назвала своим высшим приоритетом сокрушение курдских отрядов самообороны, являющихся главным союзником стран Запада в борьбе против ИГ.
Правящая в Турции "Партия справедливости и прогресса" и президент Раджип Тайеп Эрдоган видят в Европе и Америке врагов, помогающих террористам и заговорщикам, пытавшимся совершить переворот в июле 2016 года. После движения Гюлена и РПК Запад является главной угрозой безопасности Турции.
То, как Турция участвует в решении проблемы беженцев, вызывает вопросы. Да, на турецкой территории нашли приют около трех миллионов сирийцев. В то же время несколько сотен тысяч из них Турция планирует расселить в маленьком курдском анклаве Африн на севере Сирии.