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Японцы недовольны военными учениями РФ 28.03 09:17   MIGnews.com

Японцы недовольны военными учениями РФ

Япония недовольна проведением военных учений в районе южной части Курильских островов и заявила протест российской стороне. Об этом сообщил глава японского Министерства иностранных дел Таро Коно, выступая в нижней палате парламента.

Страна восходящего солнца уверена, что учения способствуют российской армии на "северных территориях" (южная часть Курильских островов – ред.), а это не совместимо с позицией Японии по этим островам, пишет МК.

Как известно, Москва и Токио ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил.

Российский МИД заявлял, что российский суверенитет над территориями, имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.
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