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Стало известно, сколько россиян продолжат работать в НАТО 28.03 08:24   MIGnews.com

Стало известно, сколько россиян продолжат работать в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс решился выслать 7 дипломатов РФ. Также трем дипломатам отказал в аккредитации в постоянном представительстве России при НАТО.

"Совет НАТО сокращает состав сотрудников России на 10 человек. Численность российских сотрудников составит 20 человек", - сказал Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что альянс по-прежнему будет вести регулярные переговоры с официальной Москвой через Совет Россия-НАТО, специальный форум, объединяющий послов НАТО и посла Москвы в альянс, пишет Reuters.

Ранее из-за Крыма, НАТО решило ограничить доступ к штаб-квартире всем российским аккредитованным дипломатам НАТО, за исключением российского посла, заместителя главы миссии и двух вспомогательных сотрудников. Также было приостановлено практическое военное и гражданское сотрудничество с Россией.

Напомним Mignews сообщал, 22 государства заявили о высылке дипломатов РФ в связи с "делом Скрипаля". Сообщается, что окончательно решение о выдворении приняли 16 стран ЕС, а еще США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.
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