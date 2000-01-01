Стало известно, сколько россиян продолжат работать в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс решился выслать 7 дипломатов РФ. Также трем дипломатам отказал в аккредитации в постоянном представительстве России при НАТО.
"Совет НАТО сокращает состав сотрудников России на 10 человек. Численность российских сотрудников составит 20 человек", - сказал Столтенберг.
Столтенберг подчеркнул, что альянс по-прежнему будет вести регулярные переговоры с официальной Москвой через Совет Россия-НАТО, специальный форум, объединяющий послов НАТО и посла Москвы в альянс, пишет Reuters.
Ранее из-за Крыма, НАТО решило ограничить доступ к штаб-квартире всем российским аккредитованным дипломатам НАТО, за исключением российского посла, заместителя главы миссии и двух вспомогательных сотрудников. Также было приостановлено практическое военное и гражданское сотрудничество с Россией.