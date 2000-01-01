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Нетаниягу сдал анализы - ОРВИ | Фото: Хаим Цах, GPO28.03 07:48   MIGnews.com

Нетаниягу сдал анализы - ОРВИ

Ночью премьер-министра Биньямина Нетаниягу доставили в больницу.

У главы правительства повысилась температура и появился кашель, в связи с чем было решено наведаться к врачу – премьера отвезли в медцентр "Хадасса" в Эйн-Кереме. Как сообщают в канцелярии Нетаниягу, после серии анализов у премьер-министра обнаружили вирусную инфекцию и выписали, прописав отдых и лекарства.

"Премьер-министр сдал серию анализов и будет освобожден сегодняшней ночью. Анализы показали наличие легкой вирусной инфекции верхних дыхательных путей", - гласит заявление больницы.

Как сообщает портал Ynet, премьер-министр прошел диагностику на рентгене, которая не показала никаких отклонений.

Сам же Нетаниягу решил внять совету медиков. Вскоре после полуночи он поблагодарил всех неравнодушных и сообщил, что уже едет в резиденцию.


"Спасибо за вашу заботу. Я еду домой. Я уверен, что отдых и горячий суп помогут с этим разобраться. Доброй ночи", - написал он в Twitter.

Как сообщил в заявлении канцелярии главы правительства его личный врач Цви Берковиц, в последние недели состояние Биньямина Нетаниягу ухудшилось, поскольку он пренебрег достаточным количеством отдыха, чтобы поправиться.

Порталу Times of Israel в штабе сообщили, что не знают, будет ли назначен временно исполняющий обязанности премьер-министра.

На радио Галей ЦАХАЛ утверждают, что Нетаниягу находится в сознании и способен исполнять свои обязанности. В интервью Армейскому радио министр строительства Йоав Галант заявил, что высокопоставленное совещание, назначенное на сегодня, не было отменено, и, если премьер не сможет провести его лично, то будет поручено министру обороны Авигдору Либерману.
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