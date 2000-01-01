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Лондон проверит визы российских олигархов 29.03 07:12   MIGnews.com

Лондон проверит визы российских олигархов

Лондона пересмотрит документы 700 российских олигархов, иммигрировавших в страну по визам для инвесторов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу МВД Великобритании Эмбера Радда.

Отмечается, что решение властей коснется только тех предпринимателей, которые попали в Британии до 2015 года.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила о намерениях Королевства выслать представителей коррумпированной российской элиты, заявив, что для них и их денег "нет места " в Великобритании. Также она предложила полиции потребовать у состоятельных россиян объяснение о происхождении их личных денежных средства.

По данным издания Delfi, правительство Соединенного королевства уже выдало несколько ордеров на арест активов неизвестного происхождения, принадлежащих российским гражданам.
С 2018 года в Великобритании действует закон "О криминальных финансах", позволяющий суда направлять запросы иностранным гражданам с требованием объяснить происхождение их имущества или средств.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском Солсбери. По версии британского правительства, они были отравлены веществом из семейства "Новичок", который в 70-х разрабатывался в СССР в военных целях. Лондон возлагает всю ответственность на Москву, однако РФ отвергает все обвинения в свой адрес. Позднее в королевстве приняли решение выстлать 23 российских дипломатов, на что российская сторона ответила аналогичными мерами.
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