Лондон проверит визы российских олигархов

Лондона пересмотрит документы 700 российских олигархов, иммигрировавших в страну по визам для инвесторов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу МВД Великобритании Эмбера Радда.
Отмечается, что решение властей коснется только тех предпринимателей, которые попали в Британии до 2015 года.
Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила о намерениях Королевства выслать представителей коррумпированной российской элиты, заявив, что для них и их денег "нет места " в Великобритании. Также она предложила полиции потребовать у состоятельных россиян объяснение о происхождении их личных денежных средства.
По данным издания Delfi, правительство Соединенного королевства уже выдало несколько ордеров на арест активов неизвестного происхождения, принадлежащих российским гражданам.
С 2018 года в Великобритании действует закон "О криминальных финансах", позволяющий суда направлять запросы иностранным гражданам с требованием объяснить происхождение их имущества или средств.
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском Солсбери. По версии британского правительства, они были отравлены веществом из семейства "Новичок", который в 70-х разрабатывался в СССР в военных целях. Лондон возлагает всю ответственность на Москву, однако РФ отвергает все обвинения в свой адрес. Позднее в королевстве приняли решение выстлать 23 российских дипломатов, на что российская сторона ответила аналогичными мерами.