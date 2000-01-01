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США разрешат ввоз некоторых еврейских артефактов из Ливии | Фото:28.03 21:34   MIGnews.com

США разрешат ввоз некоторых еврейских артефактов из Ливии

Хотя недавно Соединенные Штаты ввели в действие запрет на ввоз в государство артефактов из Ливии, в Государственном департаменте объяснили, что это ограничение не будет распространяться на некоторые еврейские ценности.

Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel.

Напомним, в прошлом году Соединенные Штаты выполнили просьбу властей Ливии, запретив импорт в США ливийских артефактов, которые датируются периодом до 1911 года.

Издание подчеркивает, что данное решение было принято с целью воспрепятствовать продаже ценных древностей на черном рынке. В своем оригинальном запросе, направленном в Вашингтон в прошлом году, ливийская сторона просила распространить запрет и на еврейские артефакты.

По словам активистов, если бы просьба была выполнена в полном объеме, ливийская сторона получила бы право собственности на свитки религиозных текстов, книги и другие ценности, изъятые у евреев, которые были вынуждены бежать из Ливии в ХХ веке из-за высочайшего уровня антисемитизма.

Отметим, что к артефактам, на которые распространится запрет США относятся этнологические материалы, возраст которых составляет менее 250 лет, археологические материалы, созданные в период с 12000 до 1750 года до нашей эры, и др.
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