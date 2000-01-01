Стало известно, сколько палестинцев живет в Израиле
Число палестинцев на Западном Берегу, в Газе и в Восточном Иерусалиме увеличилось до 4,780 миллионов.
Об этом говорится в новом докладе о переписи населения Палестинского центрального статистического бюро, сообщает в среду. 28 марта Wafa, передает The Times of Israel.
Согласно новым данным, к концу 2017 года на Западном Берегу насчитали 2,881 тыс. палестинцев, в Секторе Газа – 1,899 тыс., в Восточном Иерусалиме – 435,480 человек.
По словам аналитиков, численность палестинского населения возросла на 30%, если сравнивать с 1997 годом, и упала на 27% с 2007 года. Эксперты отмечают, что эти данные свидетельствуют о замедлении роста населения за последние 10 лет.
В бюро также подсчитали, что 27,2% населения являются безработными: 24,4% всех мужчин и 40,1% всех женщин. В частности, на Западном Берегу уровень безработицы составляет 13,2%, тогда как в Секторе Газа этот показатель достиг 48,2%.