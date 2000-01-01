28.03 19:43 MIGnews.com

В ЕС представили военный план на случай кризисной ситуации

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Евросоюз представил план действий, направленный на повышение военной мобильности, на случай кризисных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.Ожидается, что план будет реализован к 2025 году в рамках общей стратегии по созданию оборонного союза между странами Европейского союза. Он предусматривает "ряд оперативных мер по устранению физических, процедурных или нормативных барьеров", которые могут препятствовать "военной мобильности"."Содействие военной мобильности внутри ЕС поможет быть более эффективными в предотвращении кризисов, в развертывании наших миссий и более быстром реагировании при возникновении вызовов", - сказала глава дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, представляя документ. План также предусматривает сотрудничество с НАТО.Документ подразумевает выработку конкретных шагов для обеспечения военной мобильности, определение задач в сфере модернизации транспортной инфраструктуры с учетом военных и гражданских потребностей. А также рассмотрение всех вариантов упрощения таможенных формальностей при проведении военных операций.О необходимости ввести соответствующий план, главы европейских государств заявили еще в декабре прошлого года. По их мнению, постоянное структурированное сотрудничество позволит формировать силы и проводить операции в сфере безопасности.