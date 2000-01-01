29.03 05:38 MIGnews.com

К гербу одного их регионов Эстонии, хотят добавить коноплю

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Власти Волость Канепи Пылвалского в восточной части Эстонии попросили Государственную канцелярию разметить на волостного герба изображение конопли. Об этом сообщает издание Postimees.Как известно, уезд Канепи с давних пор славится своими коноплеводческими хозяйствами, хоть в Эстонии, как и в других странах Евросоюза, данное наркотическое вещество находится под строгим запретом. Но, тем не менее, лист конопли уже давно стал неформальным символом региона.Отмечается, если Госканцелярия одобрит предоставленный им эскиз с листом конопли, то волостное собрание сможет официально утвердить новый герб на заседании в ближайшее время.В канцелярии отмечают, что прерогатива выбора герба принадлежит местным властям, поэтому она не может "отклонить идею герба с изображением конопли как такового". "Решение о том, какой символ местное самоуправление будет использовать в качестве визуального имени, принимает волостное или городское собрание",- сказала советник Госканцелярии по символике Герта Уйбоаэда.Ранее Волость Канели объединилась с двумя другими соседствующими волостями в ходе административной реформы. В связи с этим местные власти объявили конкурс на новый символ региона и народное голосование по внешнему виду герба. Сообщается, что в общей сложности поступило более 20 предложений, однако специальная комиссия выбрала именно герб с изображением конопли.