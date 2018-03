28.03 18:28 MIGnews.com

Австралия извинится за предательство евреев в Холокост

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Австралийский законодатель подал на рассмотрение предложение, которое вынудит правительство выступить с извинениями перед еврейским народом за то, что Австралия отвернулась от него накануне Холокоста.Об этом в среду, 28 марта сообщает Associated Press , передает The Times of Israel "Наше правительство повернулось спиной к еврейским друзьям именно в тот момент, когда они нуждались в нас. Наш парламент ничего не сказал" – отметил Стюарт Роберт во время специального заседания.По его словам, отказ Австралии принять еврейских беженцев из Европы в 1938 году был одной из причин столь высокого числа смертей.Издание отмечает, что парламент Австралии принял предложение, но отложил его рассмотрение на будуще.