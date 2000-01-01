Китайские СМИ поделились деталями приезда Ким Чен Ына в КНР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал в Китай с неофициальным визитом по приглашению председателя председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает агентство Синьхуа.
По данным информагентства, глава Северной Кореи приехал в специальном поезде в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу. Также СМИ, утверждает, что специально для делегации из КНДР, китайское правительство организовало банкет.
"Во время визита Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме народных собраний. Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в честь Ким Чен Ына и его супруги",- передает Синьхуа.
Сообщается, что на переговорах Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. По его словам, это "соответствует дружественной традиции между КНДР и Китаем".
Со своей стороны китайский лидер заявил, что ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове, и призвал все стороны поддержать улучшения межкорейских отношений.
Ким Чен Ын также выразил готовность встретится с президентом США Дональдом Трампом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Поездка председателя КНДР в Китай стала первым его международным визитом с момента прихода к власти.