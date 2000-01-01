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Скриншот с видео 28.03 18:07   MIGnews.com

Китайские СМИ поделились деталями приезда Ким Чен Ына в КНР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал в Китай с неофициальным визитом по приглашению председателя председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает агентство Синьхуа.

По данным информагентства, глава Северной Кореи приехал в специальном поезде в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу. Также СМИ, утверждает, что специально для делегации из КНДР, китайское правительство организовало банкет.

"Во время визита Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме народных собраний. Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили банкет в честь Ким Чен Ына и его супруги",- передает Синьхуа.

Сообщается, что на переговорах Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. По его словам, это "соответствует дружественной традиции между КНДР и Китаем".

Со своей стороны китайский лидер заявил, что ценит усилия Пхеньяна по улучшению ситуации на Корейском полуострове, и призвал все стороны поддержать улучшения межкорейских отношений.

Ким Чен Ын также выразил готовность встретится с президентом США Дональдом Трампом и главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Поездка председателя КНДР в Китай стала первым его международным визитом с момента прихода к власти.
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