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Иордания утвердила нового посла Израиля | Фото:28.03 17:51   MIGnews.com

Иордания утвердила нового посла Израиля

Иордания одобрила просьбу израильского правительства о назначении Амира Вайсброда послом Израиля в Амане.

Об этом в среду, 28 марта сообщает Ynet.

Отметим, что назначение израильского посла стало возможным после того, как Израиль и Иордания вышли из дипломатического тупика, спровоцированного стрельбой в израильском посольстве в июле 2017 года. Напомним, тогда охранники представительства застрелили двух граждан Иордании после того, как один из них атаковал работников посольства.

Амир Вайсброд – опытный дипломат и давний сотрудник Министерства иностранных дел. С конца 2013 года он возглавлял Ближневосточное бюро в Центре политических исследований министерства, а до этого руководил сирийским, ливанским и палестинским ведомствами центра.
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