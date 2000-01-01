Иордания утвердила нового посла Израиля

Отметим, что назначение израильского посла стало возможным после того, как Израиль и Иордания вышли из дипломатического тупика, спровоцированного стрельбой в израильском посольстве в июле 2017 года. Напомним, тогда охранники представительства застрелили двух граждан Иордании после того, как один из них атаковал работников посольства.
Амир Вайсброд – опытный дипломат и давний сотрудник Министерства иностранных дел. С конца 2013 года он возглавлял Ближневосточное бюро в Центре политических исследований министерства, а до этого руководил сирийским, ливанским и палестинским ведомствами центра.