Великобритания показала презентацию о деле Скрипаля
В посольство Великобритании в России показали иностранным послам секретную презентацию о деле Скрипаля, сообщает "КоммерсантЪ".
Документ состоит из шести слайдов, на которых британские дипломаты выражают мнение, что Россия "без всяких сомнений ответственна" за инцидент в Солсбери, а также предоставляют список враждебных российских дел из 12 пунктов. В дипмиссии Москву обвинили в убийстве Александра Литвиненко в 2006 году, DDoS-атаке на интернет Эстонии, вторжении в Грузию, оккупации Крыма и дестабилизации ситуации в Украине. А также в сбитии Boeing MH-17 над Донбассом, взломе Бундестага, вмешательстве в американские выборы, попытке организовать переворот в Черногории, кибератаке на Министерство обороны Дании, распространении вируса-вымогателя NotPetya, и отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
На слайдах также поясняется, как действует на человеческий организм нервно-паралитическое вещество "Новичок", и указывается точное число людей, доставленных в больницу с отравлением, а также количество задействованных в расследовании.
Финальная страница перечисляет меры британского правительства против России по результатам вышеизложенного действий. Отмечается, что в связи с враждебными действиями РФ, Великобритания прямо указала на ее ответственность, демонтировала российские разведывательные сети на своей территории, заморозила все двухсторонние контакты, усилила пограничный контроль, усиленно начала бороться с криминалом и коррупцией и другие меры по противодействию "враждебному государству.
Сергея Срипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском Солсбери. По версии британского правительства, они были отравлены веществом из семейства "Новичок", который в 70-х разрабатывался в СССР в военных целях. Лондон возлагает всю ответственность на Москву, однако РФ отвергает все обвинения в свой адрес. Позднее в королевстве приняли решение выстлать 23 российских дипломатов, на что российская сторона ответила аналогичными мерами.