Решен вопрос с африканскими мигрантами в Израиле

Управление народонаселения Израиля намерено депортировать только одиноких мужчин трудоспособного возраста, и надеется предоставить статус постоянного жителя для женщин и детей среди африканских мигрантов.Об этом в среду, 28 марта заявил директор управления Шломо Мор-Йосеф, передает The Times of Israel Отметим, что данная версия развития событий отличается от планов, ранее озвученных премьер-министром Биньямином Нетаниягу, согласно которым, женщины и дети получали освобождение от депортации только "на данном этапе", и могли столкнуться с необходимостью покинуть страну спустя некоторое время."Мы можем быть более великодушными с людьми, которые останутся, если мы вышлем тех, кого можем выслать", - сказал Мор-Йосеф изданию The Times of Israel.По его словам, "необходимо найти компромисс". "Мы можем дать статус женщинам и детям, если мы вышлем одиноких мужчин. Семьи смогут остаться", - отметил Мор-Йосеф.По оценкам управления, поблажка коснется почти половины среди 38 тысяч африканских мигрантов, ищущих убежища в Израиле.