Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Решен вопрос с африканскими мигрантами в Израиле | Фото:28.03 16:27   MIGnews.com

Решен вопрос с африканскими мигрантами в Израиле

Управление народонаселения Израиля намерено депортировать только одиноких мужчин трудоспособного возраста, и надеется предоставить статус постоянного жителя для женщин и детей среди африканских мигрантов.

Об этом в среду, 28 марта заявил директор управления Шломо Мор-Йосеф, передает The Times of Israel.

Отметим, что данная версия развития событий отличается от планов, ранее озвученных премьер-министром Биньямином Нетаниягу, согласно которым, женщины и дети получали освобождение от депортации только "на данном этапе", и могли столкнуться с необходимостью покинуть страну спустя некоторое время.

"Мы можем быть более великодушными с людьми, которые останутся, если мы вышлем тех, кого можем выслать", - сказал Мор-Йосеф изданию The Times of Israel.

По его словам, "необходимо найти компромисс". "Мы можем дать статус женщинам и детям, если мы вышлем одиноких мужчин. Семьи смогут остаться", - отметил Мор-Йосеф.

По оценкам управления, поблажка коснется почти половины среди 38 тысяч африканских мигрантов, ищущих убежища в Израиле.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
ПА выделила миллиард шекелей для поддержки терроризма
16:51
ЦАХАЛ не убивал безногого палестинского мятежника
16:23
Из Газы в Израиль проник еще один палестинец
16:19
Гендиректора "Зимней вишни" приговорили к аресту
15:48
Моше Кахлон: "Это исторический момент"
15:32
Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16
15:13
Британия проверит визы, выданные олигархам из РФ
14:56
Из-за рушащейся ядерной сделки иранская валюта пробила дно
14:33
На учениях в Негеве десантник потерял автомат
14:17
Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге – это удар
13:44
Умер сын создателя АК, Виктор Калашников
13:28
Айзенкот: ЦАХАЛ совершил более тысячи операций за границей
13:11
Из-за скандала: презентация технодетища Facebook отложена
12:44
Ортодоксы зарезали двух овец - и арабы выходят на пикет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus