Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Моше Кахлон: `Это исторический момент` | Фото:28.03 15:48   MIGnews.com

Моше Кахлон: "Это исторический момент"

Министр финансов Израиля Моше Кахлон подписал специальный указ, разрешив американскому представительству модернизировать объект, в котором расположится временное посольство США в Израиле.

Об этом в среду, 28 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в заявлении, которым сопровождался ход Кахлона, этот поворот назвали "историческим моментом, которого мы все ждали много лет".

"Как министр финансов, как гражданин Израиля и как еврей я считаю, что нет более важного дела, ради которого стоит работать, в которое стоит инвестировать, чем перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим", - отметил Кахлон.

Напомним, вчера Национальный совет по планированию и строительству подтвердил, что американское представительство откроется к сроку – 14 мая.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
ПА выделила миллиард шекелей для поддержки терроризма
16:51
ЦАХАЛ не убивал безногого палестинского мятежника
16:27
Решен вопрос с африканскими мигрантами в Израиле
16:23
Из Газы в Израиль проник еще один палестинец
16:19
Гендиректора "Зимней вишни" приговорили к аресту
15:32
Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16
15:13
Британия проверит визы, выданные олигархам из РФ
14:56
Из-за рушащейся ядерной сделки иранская валюта пробила дно
14:33
На учениях в Негеве десантник потерял автомат
14:17
Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге – это удар
13:44
Умер сын создателя АК, Виктор Калашников
13:28
Айзенкот: ЦАХАЛ совершил более тысячи операций за границей
13:11
Из-за скандала: презентация технодетища Facebook отложена
12:44
Ортодоксы зарезали двух овец - и арабы выходят на пикет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus