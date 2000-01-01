По данным издания, в заявлении, которым сопровождался ход Кахлона, этот поворот назвали "историческим моментом, которого мы все ждали много лет".
"Как министр финансов, как гражданин Израиля и как еврей я считаю, что нет более важного дела, ради которого стоит работать, в которое стоит инвестировать, чем перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим", - отметил Кахлон.
Напомним, вчера Национальный совет по планированию и строительству подтвердил, что американское представительство откроется к сроку – 14 мая.