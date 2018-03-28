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Слуцкий отреагировал на сравнение Нойерт 28.03 23:10   MIGnews.com

Слуцкий отреагировал на сравнение Нойерт

Сравнение РФ с "чудовищем из морских глубин" нарушает все цивилизованные формы диалога, это откровенное хамство, сообщил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как известно, очередной заочный обмен "милостями" произошел между дипломатами РФ и США дипломатами в Вашингтоне.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сравнила Российскую Федерацию с монстром из морских глубин, а в посольстве РФ в США напомнили, что такими определениями пользовалась пропаганда фашистской Германии. Слуцкий заверил, что разделяет реакцию посольства РФ, пишет РИА.

Слуцкий сомневается, что США хорошо помнят мировую историю ХХ века в отличие от дипломатов РФ. Политик акцентировал, что слова Хизер связаны с ассоциациями из блокбастров или диснеевских картин, ведь американская сторона верит в "российский след" в деле Скрипаля и президентских выборах.
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