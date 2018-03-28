Слуцкий отреагировал на сравнение Нойерт

Как известно, очередной заочный обмен "милостями" произошел между дипломатами РФ и США дипломатами в Вашингтоне.
Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт сравнила Российскую Федерацию с монстром из морских глубин, а в посольстве РФ в США напомнили, что такими определениями пользовалась пропаганда фашистской Германии. Слуцкий заверил, что разделяет реакцию посольства РФ, пишет РИА.
Слуцкий сомневается, что США хорошо помнят мировую историю ХХ века в отличие от дипломатов РФ. Политик акцентировал, что слова Хизер связаны с ассоциациями из блокбастров или диснеевских картин, ведь американская сторона верит в "российский след" в деле Скрипаля и президентских выборах.