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Британия проверит визы, выданные олигархам из РФ 28.03 15:13   MIGnews.com

Британия проверит визы, выданные олигархам из РФ

Британский премьер Тереза Мэй заявила о пересмотре нацпрограммы, по которой выдавались визы инвесторам, это решение она озвучила на фоне крупнейшей высылки российских дипломатов из западных стран.

Как известно, в рамках программы в период между 2008 и 2015 годами в Великобританию приехали более 700 олигархов из России. Инвестор, приезжающий в Британию в рамках программы, обязуется влить в экономику государства определенную сумму: в 2014 году это был 1 млн фунтов, позже 2 млн, пишет Русская служба ВВС со ссылкой на Times.

Премьер утверждает, что британское МВД промониторит льготы, которые предоставлялись в рамках программы, открытой для мигрантов всех национальностей; использованы ли они по назначению или были пробелы в программе, которые поспособствовали появлению иностранцев в Британии…
Мэй сделала заявление, выступая в палате общин, после того как ее члены потребовали от премьера провести ретроспективные проверки выданных россиянам инвесторских виз.
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