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Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге – это удар 28.03 14:17   MIGnews.com

Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге – это удар

Американист Юрий Рогулев прокомментировал итоги интернет-голосования за закрытие одного из генеральных консульств США в РФ в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.

Голосование - это ответ на решение американской стороны выслать 60 дипломатов. Как известно, власти США заявили о высылке 48 сотрудников российских дипмиссий в США и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а еще закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил, что молодежь сейчас называет это троллингом. Но, это слегка ироническое послание посольства РФ, чтобы проинформировать американцев в отношении того, что предпринимают их власти на дипломатическом фронте, пишет РИА.

Эксперт уверен, тут не стоит искать более глубокий смысл, а что касается Санкт-Петербурга – это туристический город. В этом смысле, конечно, закрытие консульства в таком городе, который посещают миллионы западных туристов, в том числе и сотни тысяч американских, было бы для американских граждан серьезным ударом.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, российское генконсульство в Сиэтле закроется 30 марта, а сотрудники обязаны покинуть город до 25 апреля.
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