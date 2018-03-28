Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге – это удар

Голосование - это ответ на решение американской стороны выслать 60 дипломатов. Как известно, власти США заявили о высылке 48 сотрудников российских дипмиссий в США и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а еще закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил, что молодежь сейчас называет это троллингом. Но, это слегка ироническое послание посольства РФ, чтобы проинформировать американцев в отношении того, что предпринимают их власти на дипломатическом фронте, пишет РИА.
Эксперт уверен, тут не стоит искать более глубокий смысл, а что касается Санкт-Петербурга – это туристический город. В этом смысле, конечно, закрытие консульства в таком городе, который посещают миллионы западных туристов, в том числе и сотни тысяч американских, было бы для американских граждан серьезным ударом.
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, российское генконсульство в Сиэтле закроется 30 марта, а сотрудники обязаны покинуть город до 25 апреля.