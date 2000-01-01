28.03 11:38 MIGnews.com

El Al подал в суд, протестуя против полетов на Саудией

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Израильская авиакомпания El Al утром 28 марта подала иск к правительству Израиля, министерству транспорта и управлению аэропортов против разрешения, выданного компании Air India на полеты в Дели над территорией Саудовской Аравии.El Al, из-за позиции саудовских властей подобного разрешения получить не может. Менеджеры компании указывают, что разрешение, выданное израильскими властями Air India создает для индусов значительное преимущество. Полет в Дели сокращается на два часа - а вместе с ним расходы топлива и стоимость билетов.El Al в своей петиции, поданной в БАГАЦ, указывает на многочисленные нарушения международных и двусторонних соглашений, порожденных разрешением на полет над Cаудией и требует “создания равных условий” при полетах в Азию. El Al также отказался от денежной компенсации убытков, предложенной правительством Израиля.