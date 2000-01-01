Ким Чен Ын в Пекине пообещал отказаться от ядерного арсенала
Китайская пресса официально подтвердила визит северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Пекин.
В ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпинем были достигнуты важные договоренности.
Среди них:
Договоренность о встрече Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ-Ин в апреле.
Договоренность о встрече с президентом США Дональдом Трампом в мае.
Обещание КНДР отказаться от ядерного арсенала. КНДР готова к этому при условии, что “Соединенные Штаты и Южная Корея ответят на наши усилия проявлениями доброй воли, созданием атмосферы мира и стабильности и предпримут конкретные шаги по достижению мира”.