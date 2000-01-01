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Ким Чен Ын в Пекине пообещал отказаться от ядерного арсенала 28.03 10:35   MIGnews.com

Ким Чен Ын в Пекине пообещал отказаться от ядерного арсенала

Китайская пресса официально подтвердила визит северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Пекин.

В ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпинем были достигнуты важные договоренности.

Среди них:

Договоренность о встрече Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ-Ин в апреле.

Договоренность о встрече с президентом США Дональдом Трампом в мае.

Обещание КНДР отказаться от ядерного арсенала. КНДР готова к этому при условии, что “Соединенные Штаты и Южная Корея ответят на наши усилия проявлениями доброй воли, созданием атмосферы мира и стабильности и предпримут конкретные шаги по достижению мира”.
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