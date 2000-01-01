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flickr/Israeli Air Force 28.03 10:55   MIGnews.com

Совместные учения Израиля, США, ОАЭ и Италии в Греции

Воздушные силы Израиля начали совместные учения в понедельник, 27 марта, в Греции, в которых также приняли участие десятки самолетов из иностранных армий. Отметим, что помимо воздушных сил Израиля, в учениях также принимают участие воздушные силы Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Италии.

Учения Iniohos 2017 должны завершиться в следующий четверг.

Американская армия сообщила, что она направила 12 самолётов F-16C и около 220 членов экипажа для участия в учениях. "Совместное мероприятие, согласно отчету армии США, укрепляет связи между странами-участницами, поддерживает совместную готовность и оперативную совместимость", - говорится в пресс-релизе.

Это не первый случай, когда военно-воздушные силы Израиля сотрудничают со своими коллегами из ОАЭ. В прошлом году израильские летчики участвовали в учебных учениях Red Flag в Соединенных Штатах, в которых также участвовали пилоты из Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Испании.

Израиль и ОАЭ не имеют официальных дипломатических отношений, хотя в иностранных СМИ периодически появляются неофициальные контакты или контакты, которые остаются секретными. Кроме того, Израильские силы обороны расширяют свою совместную подготовку с другими иностранными армиями. На прошлой неделе F-16 участвовали в совместных учениях на Кипре и были замечены в небе над Пафосом.

В ноябре в Израиле пройдут широкомасштабные учения с участием представителей зарубежных стран, в том числе Индии, США, Польши и Италии.

Несколько месяцев назад командующий ВВС Израиля Амир Эшель сказал: "Израиль находится на пике сотрудничества с иностранными армиями в Израиле и за рубежом. В ноябре здесь будут проведены крупнейшие воздушные учения с девятью странами".

Израиль поддерживает широкое сотрудничество с греческими военно-воздушными силами, а также участвовал в нынешних учениях в течение двух предыдущих лет, в связи с чем он направил истребители для совместных учений в Греции.

В прошлом один из высокопоставленных чиновников назвал сотрудничество между странами стратегическим и отметил, что у стран есть общие интересы, как военные, так и экономические. Около полугода назад эскадрилья вертолетов "Яньшуф" и "Ясур" участвовала в совместных учениях в Греции.

Командир эскадрильи, участвовавший в учениях, сообщил "Гаарец", что он совершил полет в условиях, с которыми израильские летчики не знакомы. "У нас есть только гора Хермон, и там горы симулируют страны, в которых мы можем когда-нибудь приземлиться".
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