28.03 10:55 MIGnews.com

Совместные учения Израиля, США, ОАЭ и Италии в Греции

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Воздушные силы Израиля начали совместные учения в понедельник, 27 марта, в Греции, в которых также приняли участие десятки самолетов из иностранных армий. Отметим, что помимо воздушных сил Израиля, в учениях также принимают участие воздушные силы Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Италии.Учения Iniohos 2017 должны завершиться в следующий четверг.Американская армия сообщила, что она направила 12 самолётов F-16C и около 220 членов экипажа для участия в учениях. "Совместное мероприятие, согласно отчету армии США, укрепляет связи между странами-участницами, поддерживает совместную готовность и оперативную совместимость", - говорится в пресс-релизе.Это не первый случай, когда военно-воздушные силы Израиля сотрудничают со своими коллегами из ОАЭ. В прошлом году израильские летчики участвовали в учебных учениях Red Flag в Соединенных Штатах, в которых также участвовали пилоты из Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Испании.Израиль и ОАЭ не имеют официальных дипломатических отношений, хотя в иностранных СМИ периодически появляются неофициальные контакты или контакты, которые остаются секретными. Кроме того, Израильские силы обороны расширяют свою совместную подготовку с другими иностранными армиями. На прошлой неделе F-16 участвовали в совместных учениях на Кипре и были замечены в небе над Пафосом.В ноябре в Израиле пройдут широкомасштабные учения с участием представителей зарубежных стран, в том числе Индии, США, Польши и Италии.Несколько месяцев назад командующий ВВС Израиля Амир Эшель сказал: "Израиль находится на пике сотрудничества с иностранными армиями в Израиле и за рубежом. В ноябре здесь будут проведены крупнейшие воздушные учения с девятью странами".Израиль поддерживает широкое сотрудничество с греческими военно-воздушными силами, а также участвовал в нынешних учениях в течение двух предыдущих лет, в связи с чем он направил истребители для совместных учений в Греции.В прошлом один из высокопоставленных чиновников назвал сотрудничество между странами стратегическим и отметил, что у стран есть общие интересы, как военные, так и экономические. Около полугода назад эскадрилья вертолетов "Яньшуф" и "Ясур" участвовала в совместных учениях в Греции.Командир эскадрильи, участвовавший в учениях, сообщил "Гаарец", что он совершил полет в условиях, с которыми израильские летчики не знакомы. "У нас есть только гора Хермон, и там горы симулируют страны, в которых мы можем когда-нибудь приземлиться".