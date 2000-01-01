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В ООН стартовали переговоры о запрете ядерных вооружений | Фото: Thinkstock28.03 10:22   MIGnews.com

В ООН стартовали переговоры о запрете ядерных вооружений

Переговоры ООН, направленные на запрет ядерного оружия, начались в понедельник, 27 марта, но Соединенные Штаты, Россия, Китай и другие страны, обладающие ядерным оружием, отказались принимать участие в дискуссии, которую они считают нецелесообразной.

Сторонники потенциального пакта говорят, что настало время более активно бороться за ликвидацию атомного оружия, чем это делали страны в рамках почти 50-летнего Договора о нераспространении ядерного оружия.

В условиях растущей международной напряженности, когда общественная осведомленность о ядерной угрозе ослабевает, "потребность в прогрессе в области ядерного разоружения редко была столь же неотложной, как и сегодня", - сказал Ким Вон Су, заместитель Генерального секретаря ООН по разоружению.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты и почти 40 других стран, включая Великобританию и Францию, не присоединятся к переговорам Организации Объединенных Наций, чтобы договориться о запрете ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что Америка "должна усилить свою ядерную мощь "до того момента, когда мир придет в себя". На просьбу Reuters пояснить, он выразил озабоченность в связи с тем, что Соединенные Штаты "утрачивают свои ядерные преимущества".

Америка находится в самом разгаре программы замены своих устаревших межконтинентальных ракет на более новые. Стоимость программы - триллион долларов.
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