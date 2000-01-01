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YouTube 28.03 09:50   MIGnews.com

Галант- "Хизбалле": "Мы отбросим Ливан на 100 лет назад"

Министр строительства Израиля Йоав Галант, принявший участие в конференции AIPAC в Вашингтоне, убежден, что выборы в Израиле не являются неизбежными. Он также адресовал четкую угрозу "Хизбалле" в Ливане и ожидает, что Израиль и администрация Трампа будут сотрудничать в пресечении угрозы со стороны Ирана.

В интервью Arutz Sheva Галанта спросили о будущем строительства в Иудее и Самарии и об усилиях по достижению согласованной формулы строительства.

"Я думаю, что есть вещи, которые следует оставить на переговоры. Очевидно, все обстоит не так, как с предыдущей администрацией, у нас есть и другие направления, нам нужна американская поддержка того, что происходит на нашей северной границе. Иранцы набирают силу и пытаются взять под контроль Сирию, и это имеет свои последствия", - сказал он.

Галант подчеркнул, что "в политике Израиля не будет изменений, мы будем защищать себя и не позволим "Хизбалле" набирать силу. Мы не позволим сирийской земле стать благодатной почвой для контрабанды оружия, которое будет использоваться против Израиля".

"Это должно быть сделано четко, осторожно и сбалансированным образом, чтобы не втягиваться в ситуацию, которой мы не хотим. Если Насралла и "Хизбалла" совершат серьезную ошибку и пытаются втянуть Израиль в войну, мы оттолкнем Ливан на 100 лет назад", - отметил министр.

Галант заявил, что "никто в нашем регионе не хочет участия Ирана в Сирии, ни суннитские государства, ни Турция, и, конечно, не европейцы, которые обеспокоены потоком беженцев в Европу. Я считаю, что после того, как битва в Сирии будет завершена, россияне не захотят участия Ирана, они используют их в битве, чтобы не использовать русских солдат".

"В этой ситуации, - сказал он, - скоординированные действия Израиля и США могут подтолкнуть шиитов вернуться на свои территории, а также де-факто признать суверенитет Израиля на Голанских высотах", - подчеркнул Галант.

Галант упомянул о коалиционном кризисе в отношении вещательной корпорации и выразил надежду, что выборов не будет.
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