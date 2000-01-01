Израиль проведет второй анти-BDS саммит в штаб-квартире ООН
Израильская миссия в ООН проведет свой второй саммит против движения BDS (Boycott, Divest and Sanction) в штаб-квартире ООН в среду, 29 марта.
Первое подобное мероприятие было проведено в мае прошлого года с участием около 1500 человек, что делает его крупнейшим собранием анти-BDS движения на сегодняшний день.
В этом году миссия заявила, что ожидает, что более 2000 человек соберутся в символическом зале Генеральной Ассамблеи для конференции, которая станет "замечательным проявлением поддержки Еврейского Государства в ООН".
Среди участников будут про-израильские активисты, студенты, представители еврейских организаций, а также представители некоторых государств-членов ООН.
Участники дискуссии и докладчики обсудят, как бороться с усилиями бойкота против Израиля на территории кампуса, в Интернете и в частном секторе.