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Израиль проведет второй анти-BDS саммит в штаб-квартире ООН | Фото: Thinkstock28.03 08:48   MIGnews.com

Израиль проведет второй анти-BDS саммит в штаб-квартире ООН

Израильская миссия в ООН проведет свой второй саммит против движения BDS (Boycott, Divest and Sanction) в штаб-квартире ООН в среду, 29 марта.

Первое подобное мероприятие было проведено в мае прошлого года с участием около 1500 человек, что делает его крупнейшим собранием анти-BDS движения на сегодняшний день.

В этом году миссия заявила, что ожидает, что более 2000 человек соберутся в символическом зале Генеральной Ассамблеи для конференции, которая станет "замечательным проявлением поддержки Еврейского Государства в ООН".

Среди участников будут про-израильские активисты, студенты, представители еврейских организаций, а также представители некоторых государств-членов ООН.

Участники дискуссии и докладчики обсудят, как бороться с усилиями бойкота против Израиля на территории кампуса, в Интернете и в частном секторе.
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