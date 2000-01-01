28.03 08:48 MIGnews.com

Израиль проведет второй анти-BDS саммит в штаб-квартире ООН

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Израильская миссия в ООН проведет свой второй саммит против движения BDS (Boycott, Divest and Sanction) в штаб-квартире ООН в среду, 29 марта.Первое подобное мероприятие было проведено в мае прошлого года с участием около 1500 человек, что делает его крупнейшим собранием анти-BDS движения на сегодняшний день.В этом году миссия заявила, что ожидает, что более 2000 человек соберутся в символическом зале Генеральной Ассамблеи для конференции, которая станет "замечательным проявлением поддержки Еврейского Государства в ООН".Среди участников будут про-израильские активисты, студенты, представители еврейских организаций, а также представители некоторых государств-членов ООН.Участники дискуссии и докладчики обсудят, как бороться с усилиями бойкота против Израиля на территории кампуса, в Интернете и в частном секторе.