28.03 08:09 MIGnews.com

Посол США в ООН: эра демонизации Израиля закончилась

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Посол США в ООН Никки Хэйли выступила на конференции AIPAC в Вашингтоне.Хэйли заявила: “Я - на каблуках. Это - не дань моде. Это потому, что если я увижу что-то неправильное - я ударю, и очень сильно”.Хэйли, говоря о резолюции ООН, осудившей строительство израильских поселений заявила: “Когда случилась резолюция 2334, и США воздержались от голосования - вся страна получила удар под дых. Мы показали, что США находятся в самой своей слабой точке. Никогда мы так не предавали друзей, и нет у нас большего друга, чем Израиль. Видеть, что это произошло было не только стыдно. Было больно”.Хейли заявила, что теперь “все в ООН просто боятся говорить со мной об этой резолюции”. Хэйли сказала: “Это случилось - но этого больше никогда не произойдет. Вы не можете просто взять и предать нашего демократического друга на Ближнем Востоке”.Хэйли заявила, что США намерены “изменить культуру” ООН, и более настойчиво защищать интересы Америки и ее союзников: “Если вы бросаете нам вызов , будьте готовы к тому, что за этим последует. Мы ответим. Дни демонизации Израиля миновали. Мы видим, как они отступают. Голоса осуждения и очернительства стали тише”.